Кубок мира по биатлону
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#Кубок мира по биатлону

Хофер победил в спринте на этапе Кубка мира. Лучшим из сборной России стал Гараничев – он 11-й

19 марта, 18:56

Результаты в мужском спринте на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде:

  1. Лукас Хофер (Италия) — 22 минуты 27,1 секунды. 0 промахов
  2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +4,0 (0)
  3. Тарьей Бе (Норвегия) — +14,4 (0)

Биатлонисты из России не вошли в топ-10. Четверка лучших: Евгений Гараничев (11), Матвей Елисеев (21), Эдуард Латыпов (23), Александр Логинов (26).

Кирилл Стрельцов и Карим Халили пришли 63-м и 67-м соотвественно.

Этап в Эстерсунде продлится до 21 марта.

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