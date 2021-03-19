Результаты в мужском спринте на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде:

Лукас Хофер (Италия) — 22 минуты 27,1 секунды. 0 промахов Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +4,0 (0) Тарьей Бе (Норвегия) — +14,4 (0)

Биатлонисты из России не вошли в топ-10. Четверка лучших: Евгений Гараничев (11), Матвей Елисеев (21), Эдуард Латыпов (23), Александр Логинов (26).

Кирилл Стрельцов и Карим Халили пришли 63-м и 67-м соотвественно.

Этап в Эстерсунде продлится до 21 марта.