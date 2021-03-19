Кубок мира по биатлону
Хофер победил в спринте на этапе Кубка мира. Лучшим из сборной России стал Гараничев – он 11-й
19 марта, 18:56
Результаты в мужском спринте на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде:
- Лукас Хофер (Италия) — 22 минуты 27,1 секунды. 0 промахов
- Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +4,0 (0)
- Тарьей Бе (Норвегия) — +14,4 (0)
Биатлонисты из России не вошли в топ-10. Четверка лучших: Евгений Гараничев (11), Матвей Елисеев (21), Эдуард Латыпов (23), Александр Логинов (26).
Кирилл Стрельцов и Карим Халили пришли 63-м и 67-м соотвественно.
Этап в Эстерсунде продлится до 21 марта.
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