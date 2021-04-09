Тренер сборной России по биатлону Польховский покинет должность по состоянию здоровья

Валерий Польховский стал тренером сборной России по биатлону перед началом сезона-2020/21. Он продолжит занимать эту должность до конца мая, дальше – оставит ее. Причиной стали проблемы со здоровьем – об этом сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

«Что касается главного тренера, то Валерий Польховский остается в должности до 31 мая. Но по состоянию здоровья мы приняли обоюдное решение, что не продолжит работу в данной должности. Для каждого из нас главное дело – быть здоровым. Так или иначе будем сотрудничать по вопросам, которые есть у нас. Мы поблагодарили Валерия Николаевича за работу.

С 1 июня должность главного тренера будет пока вакантной. Возможно, к этой дате мы предложим кандидатуру».

По ходу сезона у Польховского не раз возникали проблемы со здоровьем. Во время ЧМ в словенской Поклюке Польховский был госпитализирован. Он пропустил этапы Кубка мира в Нове-Место и тренерский совет СБР в апреле. Сейчас Польховскому 67 лет.