биатлон на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Где смотреть мужской биатлон гонку преследования на Зимних Олимпийских играх 2022
через 6 часов
13 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет мужская гонка преследования в соревнованиях по биатлону. Она начнется в 13:45 по московскому времени.
В гонке примут участие и спортсмены из России.
Смотреть гонку можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 13:40. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.
Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей.
Гонку преследования на прошлой Олимпиаде выиграл француз Мартен Фуркад, вторым стал швед Себастьян Самуэльссон, третий – немец Бенедикт Долль.
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