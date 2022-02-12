Где смотреть мужской биатлон гонку преследования на Зимних Олимпийских играх 2022

13 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет мужская гонка преследования в соревнованиях по биатлону. Она начнется в 13:45 по московскому времени.

В гонке примут участие и спортсмены из России.

Смотреть гонку можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 13:40. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей.

Гонку преследования на прошлой Олимпиаде выиграл француз Мартен Фуркад, вторым стал швед Себастьян Самуэльссон, третий – немец Бенедикт Долль.

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