Где смотреть женский биатлон эстафету на Зимних Олимпийских играх 2022

16 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет женская эстафета в соревнованиях по биатлону. Она начнется в 10:45 по московскому времени.

В гонке примет участие и сборная России.

Смотреть гонку можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 10:45. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей.

Женскую эстафету на прошлой Олимпиаде выиграла сборная Белоруссии, второй стала команда Швеции, третья – Франция.

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