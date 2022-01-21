Биатлон
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#Биатлон

Брезаз-Буше выиграла индивидуальную гонку, Нигматуллина – десятая

час назад

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце прошла 15-километровая индивидуальная гонка у женщин.

Победила француженка Жюстин Брезаз-Буше – она промахнулась лишь однажды. Второе место у ее соотечественницы Жюлии Симон (два промаха). Третьей финишировала шведка Муна Брурссон (два промаха).

Результаты россиянок:

  • Ульяна Нигматуллина – десятое место (два промаха).
  • Валерия Васнецова – 63-е место (семь промахов).
  • Ирина Казакевич – 65-е место (шесть промахов).

Мужскую гонку выиграл Антон Бабиков, третьим стал Карим Халили.

Седьмой этап – последний перед Олимпийскими играми в Пекине. 22 января пройдут мужской масс-старт и женская эстафета, а 23-го – мужская эстафета и женский масс-старт.

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