Брезаз-Буше выиграла индивидуальную гонку, Нигматуллина – десятая

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце прошла 15-километровая индивидуальная гонка у женщин.

Победила француженка Жюстин Брезаз-Буше – она промахнулась лишь однажды. Второе место у ее соотечественницы Жюлии Симон (два промаха). Третьей финишировала шведка Муна Брурссон (два промаха).

Результаты россиянок:

Ульяна Нигматуллина – десятое место (два промаха).

Валерия Васнецова – 63-е место (семь промахов).

Ирина Казакевич – 65-е место (шесть промахов).

Мужскую гонку выиграл Антон Бабиков, третьим стал Карим Халили.

Седьмой этап – последний перед Олимпийскими играми в Пекине. 22 января пройдут мужской масс-старт и женская эстафета, а 23-го – мужская эстафета и женский масс-старт.