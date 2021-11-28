Евгений Гараничев
Россия (биатлон)
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Гараничев перед спринтом в Эстерсунде забыл палки. Он опоздал на старт на 35 секунд
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В Эстерсунде проходит первый этап Кубка мира по биатлону. Биатлонист Евгений Гараничев стартовал под 116-м номером.
Комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире «Матч ТВ» сказал, что Гараничев забыл палки и опоздал на старт на 35 секунд.
На стрельбах Гараничев допустил три промаха (2+1). Он завершил гонку на 113-м месте из 117 и приехал на финиш с отставанием 3:55 минуты.
- Спринт выиграл Себастьян Самуэльссон. Лучший из россиян – Александр Логинов (10-е место).
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