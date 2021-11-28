Евгений Гараничев
Россия (биатлон)
#Евгений Гараничев #Россия (биатлон)
Поделиться:

Гараничев перед спринтом в Эстерсунде забыл палки. Он опоздал на старт на 35 секунд

0

В Эстерсунде проходит первый этап Кубка мира по биатлону. Биатлонист Евгений Гараничев стартовал под 116-м номером.

Комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире «Матч ТВ» сказал, что Гараничев забыл палки и опоздал на старт на 35 секунд.

На стрельбах Гараничев допустил три промаха (2+1). Он завершил гонку на 113-м месте из 117 и приехал на финиш с отставанием 3:55 минуты.

  • Спринт выиграл Себастьян Самуэльссон. Лучший из россиян – Александр Логинов (10-е место).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евгений Гараничев
#Россия (биатлон)