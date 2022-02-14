биатлон на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Где смотреть мужской биатлон эстафету на Зимних Олимпийских играх 2022
через день
15 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет мужская эстафета в соревнованиях по биатлону. Она начнется в 12:00 по московскому времени.
В гонке примет участие и сборная России.
Смотреть гонку можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 11:55. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.
Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей.
Мужскую эстафету на прошлой Олимпиаде выиграла сборная Швеции, второй стала команда Норвегии, бронза у Германии.
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