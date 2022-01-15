Кубок мира по биатлону
Россия выиграла золото в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону 🥇
3 часа назад
Состав России на эту гонку Кубка мира по биатлону: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Максим Цветков. Результат:
1. Россия – 1:11.06,1
2. Германия – +7,0
3. Беларусь – +23,0
Мужская эстафета проходила в немецком Рупольдинге.
Сборная Норвегии потеряла время из-за ошибки шведского биатлониста, который стрелял не по своей мишени. Организаторы вычли из результата Норвегии две минуты.
«Матч ТВ» пишет, что Максим Цветков едва не опоздал на старт этапа в эстафете. Изначально он получил не те палки.
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