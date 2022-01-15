Кубок мира по биатлону
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#Кубок мира по биатлону

Россия выиграла золото в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону 🥇

3 часа назад

Состав России на эту гонку Кубка мира по биатлону: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Максим Цветков. Результат:

1. Россия – 1:11.06,1

2. Германия – +7,0

3. Беларусь – +23,0

Мужская эстафета проходила в немецком Рупольдинге.

Сборная Норвегии потеряла время из-за ошибки шведского биатлониста, который стрелял не по своей мишени. Организаторы вычли из результата Норвегии две минуты.

«Матч ТВ» пишет, что Максим Цветков едва не опоздал на старт этапа в эстафете. Изначально он получил не те палки.

У России в мужском биатлоне не будет максимальной квоты на Олимпиаде – поедут пять человек вместо шести

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Источник:
Гол
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