У России в мужском биатлоне не будет максимальной квоты на Олимпиаде – поедут пять человек вместо шести

Шанс на максимальную квоту оставался бы при успешном выступлении мужской команды в спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Гонка у россиян не получилась: в топ-20 никто не попал, без промахов никто не обошелся.

Россия уже не поборется с Германией и Швецией за максимальную квоту – кто-то из этих двух стран повезет на Олимпиаду-2022 шесть биатлонистов наряду с Норвегией и Францией. Это станет ясно после эстафеты, которая пройдет 15 января.

У России это не повлияет на количество участников в отдельно взятых гонках – там можно выставить максимум по четыре спортсмена от каждой из стран. Но количество в заявке влияет на ротацию биатлонистов. С участием мужчин на Олимпиаде пройдет шесть гонок за 13 дней.

Женская сборная России не борется за максимальную квоту – из них также поедут пять спортсменок.