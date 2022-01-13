Кубок мира по биатлону
Олимпиада-2022
Россия (биатлон)
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#Кубок мира по биатлону #Олимпиада-2022 #Россия (биатлон)

У России в мужском биатлоне не будет максимальной квоты на Олимпиаде – поедут пять человек вместо шести

4 часа назад

Шанс на максимальную квоту оставался бы при успешном выступлении мужской команды в спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Гонка у россиян не получилась: в топ-20 никто не попал, без промахов никто не обошелся.

Россия уже не поборется с Германией и Швецией за максимальную квоту – кто-то из этих двух стран повезет на Олимпиаду-2022 шесть биатлонистов наряду с Норвегией и Францией. Это станет ясно после эстафеты, которая пройдет 15 января.

У России это не повлияет на количество участников в отдельно взятых гонках – там можно выставить максимум по четыре спортсмена от каждой из стран. Но количество в заявке влияет на ротацию биатлонистов. С участием мужчин на Олимпиаде пройдет шесть гонок за 13 дней.

Женская сборная России не борется за максимальную квоту – из них также поедут пять спортсменок.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Гол»
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