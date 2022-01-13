Фийон-Майе выиграл спринт в Рупольдинге, лучшим из россиян стал Цветков – финишировал 21-м

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге прошел мужской спринт. Кентен Фийон-Майе ни разу не промахнулся и победил. Вторым с чистой стрельбой финишировал немец Бенедикт Долль, отставший на семь секунд. Третий – белорус Антон Смольский (32 секунды отставания при одном промахе).

Результаты россиян:

21. Максим Цветков (1 промах лежа + 0 промахов стоя), отставание +1:06,3.

23. Даниил Серохвостов (0+1), +1:10,6.

31. Александр Поварницын (1+0), +1:19,1.

32. Александр Логинов (0+2), +1:19,5.

35. Карим Халили (1+1), +1:20,8.

71. Антон Бабиков, (1+1), +2:06,8.

Эльвира Оберг за день до этого выиграла женский спринт.

Расписание дальнейших гонок в Рупольдинге:

14 января – женская эстафета.

15 января – мужская эстафета.

16 января – женский и мужской пасьюты.

Материал обновляется