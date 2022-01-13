Кубок мира по биатлону
Александр Логинов
Кентен Фийон-Майе
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#Кубок мира по биатлону #Александр Логинов #Кентен Фийон-Майе #Антон Бабиков #Карим Халили #Даниил Серохвостов #Максим Цветков #Александр Поварницын

Фийон-Майе выиграл спринт в Рупольдинге, лучшим из россиян стал Цветков – финишировал 21-м

45 минут назад

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге прошел мужской спринт. Кентен Фийон-Майе ни разу не промахнулся и победил. Вторым с чистой стрельбой финишировал немец Бенедикт Долль, отставший на семь секунд. Третий – белорус Антон Смольский (32 секунды отставания при одном промахе).

Результаты россиян:

  • 21. Максим Цветков (1 промах лежа + 0 промахов стоя), отставание +1:06,3.
  • 23. Даниил Серохвостов (0+1), +1:10,6.
  • 31. Александр Поварницын (1+0), +1:19,1.
  • 32. Александр Логинов (0+2), +1:19,5.
  • 35. Карим Халили (1+1), +1:20,8.
  • 71. Антон Бабиков, (1+1), +2:06,8.

Эльвира Оберг за день до этого выиграла женский спринт.

Расписание дальнейших гонок в Рупольдинге:

  • 14 января – женская эстафета.
  • 15 января – мужская эстафета.
  • 16 января – женский и мужской пасьюты.

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#Максим Цветков
#Александр Поварницын