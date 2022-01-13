Кубок мира по биатлону
Александр Логинов
Кентен Фийон-Майе
Антон Бабиков
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Максим Цветков
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Фийон-Майе выиграл спринт в Рупольдинге, лучшим из россиян стал Цветков – финишировал 21-м
45 минут назад
На шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге прошел мужской спринт. Кентен Фийон-Майе ни разу не промахнулся и победил. Вторым с чистой стрельбой финишировал немец Бенедикт Долль, отставший на семь секунд. Третий – белорус Антон Смольский (32 секунды отставания при одном промахе).
Результаты россиян:
- 21. Максим Цветков (1 промах лежа + 0 промахов стоя), отставание +1:06,3.
- 23. Даниил Серохвостов (0+1), +1:10,6.
- 31. Александр Поварницын (1+0), +1:19,1.
- 32. Александр Логинов (0+2), +1:19,5.
- 35. Карим Халили (1+1), +1:20,8.
- 71. Антон Бабиков, (1+1), +2:06,8.
Эльвира Оберг за день до этого выиграла женский спринт.
Расписание дальнейших гонок в Рупольдинге:
- 14 января – женская эстафета.
- 15 января – мужская эстафета.
- 16 января – женский и мужской пасьюты.
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