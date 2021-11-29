Сборная России сняла Гараничева с Кубка мира по биатлону. Он опоздал на старт из-за забытых палок

Союз биатлонистов России объявил об изменениях в сборной перед вторым этапом Кубка мира.

❌ Матвей Елисеев и Евгений Гараничев

✅ Василий Томшин и Александр Поварницын

Елисеев и Гараничев вместо Кубка мира выступят на чемпионате Европы. В Союзе биатлонистов заявили, что это «плановая ротация». «Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона», – сказал президент организации Виктор Майгуров.