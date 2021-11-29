Евгений Гараничев
Кубок мира по биатлону
Матвей Елисеев
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Сборная России сняла Гараничева с Кубка мира по биатлону. Он опоздал на старт из-за забытых палок
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Союз биатлонистов России объявил об изменениях в сборной перед вторым этапом Кубка мира.
❌ Матвей Елисеев и Евгений Гараничев
✅ Василий Томшин и Александр Поварницын
Елисеев и Гараничев вместо Кубка мира выступят на чемпионате Европы. В Союзе биатлонистов заявили, что это «плановая ротация». «Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона», – сказал президент организации Виктор Майгуров.
- Замена произошла на следующий день после первого этапа Кубка мира.
- Гараничев опоздал на старт спринта на 35 секунд из-за забытых палок. В итоге он финишировал 113-м – это худший результат для российских биатлонистов на Кубке мира.
- Елисеев занял 75-е место в спринте и 30-е – в индивидуальной гонке. После таких результатов он сказал, что думает о приостановке карьеры.
- Ближайшие гонки пройдет 2 декабря: спринт у женщин и у мужчин.
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