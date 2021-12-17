Эдуард Латыпов
Кубок мира по биатлону
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#Эдуард Латыпов #Кубок мира по биатлону

🥈 Латыпов взял серебро в спринте на Кубке мира. Первым стал Йоханнес Бе

час назад

Во французском Анси проходит этап Кубка мира по биатлону. Результаты мужского спринта на 10 километров:

🥇 🇳🇴 Йоханнес Бе – 23:30,3 (0 промахов)

🥈 🇷🇺 Эдуард Латыпов – +7,2 (0)

🥉 🇳🇴 Филип Андерсен – +18,2 (0)

18 декабря пройдет мужская и женская гонка преследования, 19-го – масс-старт.

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Источник:
Гол
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