Эдуард Латыпов
Кубок мира по биатлону
🥈 Латыпов взял серебро в спринте на Кубке мира. Первым стал Йоханнес Бе
час назад
Во французском Анси проходит этап Кубка мира по биатлону. Результаты мужского спринта на 10 километров:
🥇 🇳🇴 Йоханнес Бе – 23:30,3 (0 промахов)
🥈 🇷🇺 Эдуард Латыпов – +7,2 (0)
🥉 🇳🇴 Филип Андерсен – +18,2 (0)
18 декабря пройдет мужская и женская гонка преследования, 19-го – масс-старт.
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