Россия выиграла бронзу в мужской эстафете по биатлону, Томшин зашел на круг

Это последняя гонка для мужчин на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Следующий этап пройдет в Анси.

В составе сборной России выступили Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Подиум:

1. 🇳🇴 Норвегия

2. 🇫🇷 Франция

3. 🇷🇺 Россия

Статистика России: девять промахов (1+8), один штрафной круг и 47,3 секунды отставания.

Томшин ни разу не промазал на лежке, но после стойки зашел на круг и передал эстафету 13-м.

Серохвостов ни разу не промазал на лежке и взял два дополнительных патрона на стойке. После второго этапа Россия шла на седьмом месте.

Логинов прошел этап с нулем на лежке и двумя дополнительными патронами на последней мишени на стойке. Третий этап – третье место.

Латыпов – единственный из команды, кто допустил промах на лежке. После последней стрельбы он уходил четвертым, но на финиш пришел третьим.

Женская сборная России по биатлону взяла серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене