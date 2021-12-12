Россия (биатлон)
Александр Логинов
Кубок мира по биатлону
Эдуард Латыпов
Россия выиграла бронзу в мужской эстафете по биатлону, Томшин зашел на круг
54 минуты назад
Это последняя гонка для мужчин на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Следующий этап пройдет в Анси.
В составе сборной России выступили Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Подиум:
1. 🇳🇴 Норвегия
2. 🇫🇷 Франция
3. 🇷🇺 Россия
Статистика России: девять промахов (1+8), один штрафной круг и 47,3 секунды отставания.
- Томшин ни разу не промазал на лежке, но после стойки зашел на круг и передал эстафету 13-м.
- Серохвостов ни разу не промазал на лежке и взял два дополнительных патрона на стойке. После второго этапа Россия шла на седьмом месте.
- Логинов прошел этап с нулем на лежке и двумя дополнительными патронами на последней мишени на стойке. Третий этап – третье место.
- Латыпов – единственный из команды, кто допустил промах на лежке. После последней стрельбы он уходил четвертым, но на финиш пришел третьим.
Женская сборная России по биатлону взяла серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене
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