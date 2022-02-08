Россия не взяла медалей в индивидуальной гонке в биатлоне. Цветков стал четвертым после одного промаха

В Пекине прошла индивидуальная гонка у мужчин на 20 километров. Призерами стали:

🥇 🇫🇷 Кентен Фийон Майе – 48 минут, 47,4 секунды, два промаха;

🥈 🇧🇾 Антон Смольский – +14,8 секунды, без промахов;

🥉 🇳🇴 Йоханнес Бе – +31,1 секунды, два промаха.

От России в гонке участвовали четыре спортсмена: Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили.

Лучшим стал Цветков, финишировавший четвертым (+34,9). После трех огневых рубежей он был лидером, но на последнем допустил единственный промах – получил штрафную минуту и лишился медали.

Александр Логинов и Эдуард Латыпов допустили по три промаха и финишировали на десятом и одиннадцатом месте соответственно. Карим Халили стал 31-м – у него четыре промаха.

Следующая гонка у мужчин пройдет 12 февраля – спринт на 10 километров. Россия занимает третье место в медальном зачете, уступая Швеции (2) и Китаю (1). У нее два золото, по три серебра и бронзы.