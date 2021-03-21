Йоханнес Бо выиграл Кубок мира по биатлону в третий раз подряд

21 марта в Эстерсунде прошел мужской масс-старт на Кубке мира по биатлону. Результаты:

1. Симон Дестье (Франция) – 35.43,7 (2).

2. Эдуард Латыпов (Россия) – 8,9 (2).

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 17,5 (3).

4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 32,2 (3).

5. Бенидект Долль (Германия) – 36,9 (4).

После этой гонки Бо окончательно закрепился на первом месте в личном зачете и выиграл Кубок мира по биатлону. Для него это третья победа подряд. Топ-3:

1. Йоханнес Бо – 1052 балла.

2. Стурла Хольм Лагрейд – 1039.

3. Кентен Фийон-Майе – 930.