Йоханнес Бо
Биатлон
Йоханнес Бо выиграл Кубок мира по биатлону в третий раз подряд
вчера, 20:00
21 марта в Эстерсунде прошел мужской масс-старт на Кубке мира по биатлону. Результаты:
1. Симон Дестье (Франция) – 35.43,7 (2).
2. Эдуард Латыпов (Россия) – 8,9 (2).
3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 17,5 (3).
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 32,2 (3).
5. Бенидект Долль (Германия) – 36,9 (4).
После этой гонки Бо окончательно закрепился на первом месте в личном зачете и выиграл Кубок мира по биатлону. Для него это третья победа подряд. Топ-3:
1. Йоханнес Бо – 1052 балла.
2. Стурла Хольм Лагрейд – 1039.
3. Кентен Фийон-Майе – 930.
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