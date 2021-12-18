Эдуард Латыпов
Кубок мира по биатлону
Кентен Фийон-Майе
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#Эдуард Латыпов #Кубок мира по биатлону #Кентен Фийон-Майе

Латыпов занял второе место в гонке преследования во Франции. Он выиграл 0,1 секунды у Кристиансена, который стал третьим

5 часов назад

На этапе Кубка мира в Анси завершилась гонка преследования. Ее выиграл Кентен Фийон-Майе, который стартовал четвертым и не допустил ни одного промаха.

Подиум:

1. 🇫🇷 Кентен Фийон-Майе.

2. 🇷🇺 Эдуард Латыпов – +16,1.

3. 🇳🇴 Ветле Шостад Кристиансен – +16,2.

Эдуард Латыпов начинал гонку со второго места. Он допустил два промаха на втором и третьем рубежах.

Восьмое место занял Карим Халили, который ни разу не промазал, но проиграл 1:18.

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Источник:
Гол
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