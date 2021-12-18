Эдуард Латыпов
Кубок мира по биатлону
Кентен Фийон-Майе
Латыпов занял второе место в гонке преследования во Франции. Он выиграл 0,1 секунды у Кристиансена, который стал третьим
5 часов назад
На этапе Кубка мира в Анси завершилась гонка преследования. Ее выиграл Кентен Фийон-Майе, который стартовал четвертым и не допустил ни одного промаха.
Подиум:
1. 🇫🇷 Кентен Фийон-Майе.
2. 🇷🇺 Эдуард Латыпов – +16,1.
3. 🇳🇴 Ветле Шостад Кристиансен – +16,2.
Эдуард Латыпов начинал гонку со второго места. Он допустил два промаха на втором и третьем рубежах.
Восьмое место занял Карим Халили, который ни разу не промазал, но проиграл 1:18.
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