Виталий Польховский
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#Виталий Польховский #Сборная России (биатлон) #Биатлон

Главный тренер сборной России по биатлону пропустит финальную часть ЧМ. Причина – плохое самочувствие

4 часа назад

Союз биатлонистов России передает:

«Главный тренер сборной России Валерий Польховский пропустит окончание чемпионата мира по состоянию здоровья.

В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где Польховский провёл несколько часов.

В настоящий момент состояние Валерия Николаевича стабильное. Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России. Мы желаем Валерию Николаевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй».

Польховскому 67 лет. Он стал тренером сборной России в августе 2020-го. На чемпионате мира он пропустит два дня: эстафеты и масс-старт.

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