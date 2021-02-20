Главный тренер сборной России по биатлону пропустит финальную часть ЧМ. Причина – плохое самочувствие

Союз биатлонистов России передает:

«Главный тренер сборной России Валерий Польховский пропустит окончание чемпионата мира по состоянию здоровья.

В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где Польховский провёл несколько часов.

В настоящий момент состояние Валерия Николаевича стабильное. Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России. Мы желаем Валерию Николаевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй».

Польховскому 67 лет. Он стал тренером сборной России в августе 2020-го. На чемпионате мира он пропустит два дня: эстафеты и масс-старт.