Прогноз на итоги биатлона на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Биатлонный турнир на Олимпиаде-2022 запланирован с 5 по 19 февраля. За это время состоятся 11 гонок, где будет разыграно 11 комплектов медалей.

Котировки букмекеров на страну, которая возьмет больше всего золотых медалей:

Норвегия – 1,75

Швеция – 3,30

Франция – 3,80

Германия – 40,00

Россия – 40,00

Коэффициенты на остальные команды начинаются от 150.

В общем зачете Кубка мира по биатлону лидируют Кентен Фийон-Майе (Франция, мужчины) и Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия, женщины).

В мужском Кубке Наций на первом месте идет Норвегия, в женском – Франция.

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