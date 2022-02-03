биатлон на Олимпийских играх-2022
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Россия на Олимпийских играх-2022
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#биатлон на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Прогноз на итоги биатлона на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

03 февраля, 00:09

Кентен Фийон-Майе.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Биатлонный турнир на Олимпиаде-2022 запланирован с 5 по 19 февраля. За это время состоятся 11 гонок, где будет разыграно 11 комплектов медалей.

Котировки букмекеров на страну, которая возьмет больше всего золотых медалей:

  • Норвегия – 1,75
  • Швеция – 3,30
  • Франция – 3,80
  • Германия – 40,00
  • Россия – 40,00

Коэффициенты на остальные команды начинаются от 150.

В общем зачете Кубка мира по биатлону лидируют Кентен Фийон-Майе (Франция, мужчины) и Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия, женщины).

В мужском Кубке Наций на первом месте идет Норвегия, в женском – Франция.

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Источник:
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