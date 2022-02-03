биатлон на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Прогноз на итоги биатлона на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
03 февраля, 00:09
Биатлонный турнир на Олимпиаде-2022 запланирован с 5 по 19 февраля. За это время состоятся 11 гонок, где будет разыграно 11 комплектов медалей.
Котировки букмекеров на страну, которая возьмет больше всего золотых медалей:
- Норвегия – 1,75
- Швеция – 3,30
- Франция – 3,80
- Германия – 40,00
- Россия – 40,00
Коэффициенты на остальные команды начинаются от 150.
В общем зачете Кубка мира по биатлону лидируют Кентен Фийон-Майе (Франция, мужчины) и Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия, женщины).
В мужском Кубке Наций на первом месте идет Норвегия, в женском – Франция.
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