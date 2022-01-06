Эдуард Латыпов
Кубок мира по биатлону
Биатлонист Латыпов сдал положительный тест на коронавирус. До старта Олимпиады-2022 остается меньше месяца
7 часов назад
Эдуард Латыпов заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест в немецком Оберхофе. Теперь Латыпов изолирован от остальных биатлонистов сборной России.
СБР пишет, что Латыпов не имеет симптомов коронавируса и чувствует себя нормально.
Латыпов – лучший биатлонист сборной России по очкам в Кубке мира. Он набрал 336 очков и идет пятым в общем зачете.
Олимпиада-2022 стартует в Пекине 4 февраля 2022 года. Соревнования по биатлону начинаются 5 февраля. Олимпийский состав России еще не определен.
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