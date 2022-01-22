Россия взяла серебро в женской биатлонной эстафете, хотя Казакевич ушла на три штрафных круга 🥈

Россия взяла серебряную медаль в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Итоговая таблица:

1. Норвегия – 1:12:54:1

2. Россия – +24,6

3. Франция – +32,6

4. Италия – +32,6

На третьем этапе за Россию бежала Ирина Казакевич. Она лидировала перед стрельбой на стойке, но ушла на три штрафных круга.

Полный состав России в эстафете: Васнецова, Резцова, Казакевич, Нигматуллина.

Ситуацию с третьим местом решил фотофиниш.

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