Кубок мира по биатлону
Россия взяла серебро в женской биатлонной эстафете, хотя Казакевич ушла на три штрафных круга 🥈
22 января, 18:16
Россия взяла серебряную медаль в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Итоговая таблица:
1. Норвегия – 1:12:54:1
2. Россия – +24,6
3. Франция – +32,6
4. Италия – +32,6
На третьем этапе за Россию бежала Ирина Казакевич. Она лидировала перед стрельбой на стойке, но ушла на три штрафных круга.
Полный состав России в эстафете: Васнецова, Резцова, Казакевич, Нигматуллина.
Ситуацию с третьим местом решил фотофиниш.
Латыпов стал 25-м в масс-старте на Кубке мира по биатлону. Он проиграл более четырех минут
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые