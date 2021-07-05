Союз биатлонистов России погасил 1,5 млн евро долга перед IBU за нарушение антидопинговых правил

Об этом рассказал глава СБР Виктор Майгуров:

«Долг перед IBU полностью погашен. На протяжении последних лет мы были обязаны компенсировать IBU расходы, которое он понес в связи с расследованием Макларена.

Эта сумма периодически корректировалась в сторону увеличения, но в этом сезоне она стабилизировалась. За три года мы компенсировали всю сумму, за все время она составила более 1,5 миллиона евро».

С 2017 года СБР ограничен в правах из-за нарушений антидопинговых правил. Выплата долга – одно из 12 критериев восстановления статуса.