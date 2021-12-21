Матвей Елисеев
Биатлонист Елисеев приостановил карьеру до чемпионата России 2022 года
час назад
Матвей Елисеев приостановит выступления до начала чемпионата России. Его заявление опубликовал Союз биатлонистов России.
Елисеев сказал, что «еще не набегался», но пока ему надо «заняться здоровьем». О чем именно речь, он не уточнил. Елисеев анонсировал возвращение к чемпионату России, который пройдет в Тюмени в феврале.
Елисееву 28 лет. Его лучшим результатом в текущем сезоне было 30-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира.
После такого результата сборная сняла его с Кубка мира и перевела в состав на Кубок IBU – второй по значимости турнир. Там он стал 16-м в индивидуальной гонке и 52-м в спринте.
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