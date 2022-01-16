Логинов выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Он стартовал 32-м 🥈

На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге проходила мужская гонка преследования. Так выглядит тройка призеров:

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 31.30,6

2. Александр Логинов (Россия) – +8,8

3. Антон Смольский (Беларусь) – +13,1

Александр Логинов уходил в гонку 32-м. Это место он занял в спринте.

Ранее мужчины из России выиграли золото в эстафете.

«Матч ТВ» показал видео о том, что некоторым спортсменам не хватило места на стрельбище во время первой стрельбы. Они ждали, пока стрельбу завершат другие.