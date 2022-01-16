Александр Логинов
Логинов выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Он стартовал 32-м 🥈
час назад
На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге проходила мужская гонка преследования. Так выглядит тройка призеров:
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 31.30,6
2. Александр Логинов (Россия) – +8,8
3. Антон Смольский (Беларусь) – +13,1
Александр Логинов уходил в гонку 32-м. Это место он занял в спринте.
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