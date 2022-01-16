Александр Логинов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Логинов

Логинов выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Он стартовал 32-м 🥈

час назад

На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге проходила мужская гонка преследования. Так выглядит тройка призеров:

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 31.30,6

2. Александр Логинов (Россия) – +8,8

3. Антон Смольский (Беларусь) – +13,1

Александр Логинов уходил в гонку 32-м. Это место он занял в спринте.

Ранее мужчины из России выиграли золото в эстафете.

«Матч ТВ» показал видео о том, что некоторым спортсменам не хватило места на стрельбище во время первой стрельбы. Они ждали, пока стрельбу завершат другие.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Первое золото России на Кубке мира по биатлону в сезоне: Логинов выиграл в Оберхофе, где помогал прервать антирекорд и побеждал впервые в карьере
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Логинов