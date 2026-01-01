Арман Дюплантис

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Легкая атлетика
20-летний Арман Дюплантис – новый рекордсмен мира по прыжкам с шестом в помещении
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Лучшее празднование мирового рекорда – объятия с мамой на трибунах ❤️
#Арман Дюплантис
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