Лучшее празднование мирового рекорда – объятия с мамой на трибунах ❤️

Арман Дюплантис – новый рекордсмен мира по прыжкам с шестом в помещении. Чистым исполнением прыжка Дюплантис установил рекордный показатель высоты – 6,17 м. Спортсмена уже поздравил бывший украинский прыгун Сергей Бубка. Сам Бубка до сих пор удерживает рекорд по прыжкам с шестом в помещении (6,14 м).

«Мои искренние поздравления Арману и его родителям! Это здорово, что у легкой атлетики есть такие таланты. Удачи! Двигайся выше!», – написал Бубка в своем твиттере. Поздравлений от Рено Лавиллени (его показатель 6,16 – предыдущий мировой рекорд) Дюплантис пока не дождался, но твиттер этого спортсмена тоже обновляется регулярно.

Арману Дюплантису всего 20 лет. За его выступлением на World Athletics Indoor Tour в польском Торуне смотрела мама. Сразу после рекордного прыжка Дюплантиса она не сдерживала эмоций. Потом сын подбежал к ней, забрался на трибуну и просто обнял. Для таких моментов по-настоящему и нужны все эти мировые рекорды.