Испанец Гарсия стал первым легкоатлетом в истории, выступившим на восьми Олимпиадах. Он дебютировал 29 лет назад
Хесус Анхель Гарсия прошел дистанцию 50 километров в спортивной ходьбе. Он финишировал 35-м – на 19 минут и 55 секунд позже победителя.
Для 51-летнего Гарсии это восьмая Олимпиада за 29 лет. Ни один легкоатлет прежде не участвовал в восьми Играх
✅ Барселона-1992
✅ Атланта-1996
✅ Сидней-2000
✅ Афины-2004
✅ Пекин-2008
✅ Лондон-2012
✅ Рио-2016
✅ Токио-2020
Он ни разу не становился олимпийским призером. Его лучший результат был в 2008 году, когда он финишировал четвертым.
Олимпиада в Токио станет для него последней. После завершения спортивной карьеры он продолжит работу детским тренером и планирует возобновление карьеры ортопеда.
«Я просто хочу еще раз насладиться олимпийским волшебством, а затем вернуться к более спокойной и расслабленной жизни», – говорил Гарсия перед Олимпиадой в Токио.