Олимпиада-2020
Хасанова финишировала 16-й в спортивной ходьбе. Италия взяла второе золото в этой дисциплине
10 часов назад
В Токио прошли женские соревнования по спортивной ходьбе в дистанции 20 километров. Призерами стали:
🥇🇮🇹 Антонелла Пальмисано
🥈🇨🇴 Сандра Лорена Аренас
🥉🇨🇳 Хонг Лю
Единственный представитель России Эльвира Хасанова финишировала 16-й. Она на 2 минуты 46 секунд отстала от победителя.
Для Италии это вторая золотая медаль в спортивной ходьбе. 5 августа в мужской ходьбе на той же дистанции победил Массимо Стано.
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