Хасанова финишировала 16-й в спортивной ходьбе. Италия взяла второе золото в этой дисциплине

В Токио прошли женские соревнования по спортивной ходьбе в дистанции 20 километров. Призерами стали:

🥇🇮🇹 Антонелла Пальмисано

🥈🇨🇴 Сандра Лорена Аренас

🥉🇨🇳 Хонг Лю

Единственный представитель России Эльвира Хасанова финишировала 16-й. Она на 2 минуты 46 секунд отстала от победителя.

Для Италии это вторая золотая медаль в спортивной ходьбе. 5 августа в мужской ходьбе на той же дистанции победил Массимо Стано.