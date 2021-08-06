Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Хасанова финишировала 16-й в спортивной ходьбе. Италия взяла второе золото в этой дисциплине

10 часов назад

В Токио прошли женские соревнования по спортивной ходьбе в дистанции 20 километров. Призерами стали:

🥇🇮🇹 Антонелла Пальмисано 

🥈🇨🇴 Сандра Лорена Аренас 

🥉🇨🇳 Хонг Лю

Единственный представитель России Эльвира Хасанова финишировала 16-й. Она на 2 минуты 46 секунд отстала от победителя.

Для Италии это вторая золотая медаль в спортивной ходьбе. 5 августа в мужской ходьбе на той же дистанции победил Массимо Стано.

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