На чемпионате по прыжкам в длину в Испании по ошибке отменили лучший результат. В итоге спортсменка стала третьей
Мария Висенте получила бронзовую медаль на чемпионате по прыжкам в длину в Испании. Ей засчитали результат в 6,24 метра, а перед этим отменили прыжок на более чем 6,51 метра.
Первую попытку не засчитали из-за действий двух судей, сидящих возле ямы. Они решили, что Висенте сфолила, и стерли отметку на песке еще до того, как ее успели замерить.
Неизвестно, на сколько именно метров прыгнула Висенте, но по трансляции видно, что результат был больше 6,51 метра. Спортсменке хватило бы этого для золотой медали.
В итоге золото получила Фатима Диаме, прыгнувшая на 6,51 метра. Серебро дали Тесси Эбоселе — 6,31 метра. Третье место осталось за Висенте, которая в другой попытке прыгнула на 6,24 метра.
Президент испанской федерации легкой атлетики Рауль Чападо извинился перед спортсменкой. Он назвал произошедшее «ошибкой, которая дорого обходится». «Мы должны работать намного больше, чтобы впредь этого не происходило и координация между всеми нами, кто входит в организацию, улучшилась. Я понимаю ситуацию, когда спортсмен чувствует разочарование», — сказал Чападо.
Висенте так прокомментировала финал: «Нет объяснений тому, что произошло. Судья видела, что прыжок правильный. И я не понимаю, почему те, кто находился у ямы, сочли это фолом и стерли».