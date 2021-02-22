На чемпионате по прыжкам в длину в Испании по ошибке отменили лучший результат. В итоге спортсменка стала третьей

В итоге золото получила Фатима Диаме, прыгнувшая на 6,51 метра. Серебро дали Тесси Эбоселе — 6,31 метра. Третье место осталось за Висенте, которая в другой попытке прыгнула на 6,24 метра.

Президент испанской федерации легкой атлетики Рауль Чападо извинился перед спортсменкой. Он назвал произошедшее «ошибкой, которая дорого обходится». «Мы должны работать намного больше, чтобы впредь этого не происходило и координация между всеми нами, кто входит в организацию, улучшилась. Я понимаю ситуацию, когда спортсмен чувствует разочарование», — сказал Чападо.

Висенте так прокомментировала финал: «Нет объяснений тому, что произошло. Судья видела, что прыжок правильный. И я не понимаю, почему те, кто находился у ямы, сочли это фолом и стерли».