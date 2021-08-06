Италия опередила на 0,01 секунды Великобританию и выиграла эстафету в легкой атлетике впервые в истории

Что творят итальянские бегуны 🤯🤯🤯 Вырвали историческую победу на последних метрах! В эстафете 4x100 м Италия не попадала в призы с 1948 года, а золото и вовсе никогда не брала. Сегодня эти парни сделали невозможное. https://t.co/XuRVFJEMDn