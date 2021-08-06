Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Италия опередила на 0,01 секунды Великобританию и выиграла эстафету в легкой атлетике впервые в истории
4 часа назад
Итальянцы Лоренцо Патта, Ламонт Марселл Джейкобс, Эсеоса Десалу и Филиппо Торту стали олимпийскими чемпионами в эстафете 4х100 м.
0,01 секунды – отставание Великобритании.
Италия впервые выиграла эстафету на Олимпиаде. Призовое место в этой дисциплине итальянцы взяли первый раз с 1948 года.
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