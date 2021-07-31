«Мы не запасные, а потенциальные призеры». 10 нигерийцев вышли на протесты после их отстранения из-за ошибки по допинг-контролю

10 нигерийских легкоатлетов, которые тренировались в США, приехали в Токио на Олимпиаду-2020, но не выступят на соревнованиях. До начала Олимпийских игр они трижды проходили допинг-контроль, но проведенные тесты были сделаны с нарушением правил ВАДА, поэтому последовало отстранение.

Федерация легкой атлетики Нигерии взяла ответственность за ошибки на себя, но заявила: «Эти 10 спортсменов – в основном запасные и иностранные студенты-спортсмены, чьи тесты не соответствовали стандартам сбора и анализа проб ВАДА».

Спортсмены устроили протест в олимпийской деревне и вышли с плакатами. На одном из них написано – «мы не запасные, а потенциальные призеры». Среди отстраненных спортсменов оказались рекордсмены:

Рут Усоро – рекорд Африки в тройном прыжке в помещении.

Фаворит Офили – рекорд Африки в женском беге на 200 м в помещении.

Аннет Эчикунвок – рекорд Африки в женском метании молота.

Чиди Окези – бронзовый призер Африканских игр в мужском беге на 400 м.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике заявил, что Нигерия – наиболее пострадавшая страна, которая не соответствует минимальным требованиям тестирования.

Аннет Эчикунвок прокомментировала ситуацию: «В день своего 25-летия мне сообщили, что я не могу участвовать на Олимпиаде-2020 в Токио из-за халатности федерации, за которую должна была бороться. Даже не могу объяснять, насколько я убита горем.

Честно говоря, это похоже на лихорадочный сон. Думать о стольких часах тренировок, сотнях тяжелых подъемов, обо всех моментах, когда тело болит, но напоминать себе: «Это того стоит». И просто двигаться вперед, жертвуя временем на близких... Все, что у меня осталось, – чувство тошноты в животе».

На 31 июля Нигерия не выиграла ни одной медали на Олимпиаде-2020.