Олимпиада-2020
Легкая атлетика
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Ямайка на Олимпиаде-2020 выиграла весь подиум в беге. У Томпсон – олимпийский рекорд
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Ямайка заняла первые три места среди женщин в беге на 100 м. Это первые медали Ямайки на Олимпиаде-2020.
- Элейн Томпсон установила олимпийский рекорд и выиграла Олимпиаду третий раз.
- В 2015 году она становилась чемпионкой мира в эстафете 4х100.
- На Олимпиаде-2016 Томпсон тоже выиграла дистанцию 100 м.
Подиум:
1. 🇯🇲 Элейн Томпсон – 10,61.
2. 🇯🇲 Шелли-Энн Фрейзер-Прайс – 10,74.
3. 🇯🇲 Шерика Джексон – 10,76.
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