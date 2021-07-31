Ямайка на Олимпиаде-2020 выиграла весь подиум в беге. У Томпсон – олимпийский рекорд

Ямайка заняла первые три места среди женщин в беге на 100 м. Это первые медали Ямайки на Олимпиаде-2020.

Элейн Томпсон установила олимпийский рекорд и выиграла Олимпиаду третий раз.

В 2015 году она становилась чемпионкой мира в эстафете 4х100.

На Олимпиаде-2016 Томпсон тоже выиграла дистанцию 100 м.

Подиум:

1. 🇯🇲 Элейн Томпсон – 10,61.

2. 🇯🇲 Шелли-Энн Фрейзер-Прайс – 10,74.

3. 🇯🇲 Шерика Джексон – 10,76.

Медальный зачет Олимпиады-2020