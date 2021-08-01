Италия и Катар выиграли Олимпиаду-2020 в прыжках в высоту – их спортсмены показали одинаковый результат

На соревнованиях по легкой атлетике среди мужчин 🇮🇹 Джанмарко Тамбери и 🇶🇦 Мутаз Эсса Баршим показали одинаковый результат в прыжках в высоту – 2,37 м.

Они оба стали олимпийскими чемпионами. Серебряная медаль не будет разыграна. Третьим стал 🇧🇾 Максим Недасеков.

Подиум:

1. 🇮🇹 Джанмарко Тамбери

1. 🇶🇦 Мутаз Эсса Баршим

3. 🇧🇾 Максим Недасеков.

Медальный зачет Олимпиады-2020