Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Италия и Катар выиграли Олимпиаду-2020 в прыжках в высоту – их спортсмены показали одинаковый результат
01 августа, 15:50
На соревнованиях по легкой атлетике среди мужчин 🇮🇹 Джанмарко Тамбери и 🇶🇦 Мутаз Эсса Баршим показали одинаковый результат в прыжках в высоту – 2,37 м.
Они оба стали олимпийскими чемпионами. Серебряная медаль не будет разыграна. Третьим стал 🇧🇾 Максим Недасеков.
Подиум:
1. 🇮🇹 Джанмарко Тамбери
1. 🇶🇦 Мутаз Эсса Баршим
3. 🇧🇾 Максим Недасеков.
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