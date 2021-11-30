Эммет Кинг
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Чемпион мира 1983 года по легкой атлетике погиб в перестрелке
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Эммет Кинг – бывший американский спринтер. Его достижения:
- Золото в Хельсинках на ЧМ-1983 в эстафете 4 по 100 метров.
- Бронза на том же ЧМ в беге на 100 метров.
- Бронза в беге на 100 метров на Панамериканских играх-1979.
Сайт AL.com (новости Алабамы, откуда родом Кинг) сообщает, что он погиб 28 ноября в перестрелке. Он пишет, что у Кинга была ссора со знакомым, по итогам которой мужчины достали оружие и открыли огонь друг по другу. Кинг скончался в больнице от ранений. Ему было 62 года.
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