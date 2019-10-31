«Если вы направили пистолет в лицо женщине – вы идиот». Маркизио обворовали, угрожая его жене оружием

Дом экс-полузащитника «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио ограбили: 29 августа около 7:30 вечера в дом футболиста ворвались четверо преступников, которые угрожали семье двумя пистолетами и отверткой.

Футболист был вынужден открыть сейф и отдать грабителям деньги и драгоценности. Преступники уехали из дома Маркизио в пригороде Турина на припаркованном рядом автомобиле.

Судя по всему, грабители хорошо знали местность, так как дом Маркизио охранялся и находился под видеонаблюдением. Для прохода внутрь дома грабители должны были открыть несколько дверей с помощью кодового замка.

Сам футболист прокомментировал ситуацию лишь 30 августа, когда об инциденте уже написала пресса. «Если вы входите в дом человека, чтобы ограбить его – вы преступник. Если вы направляете пистолет в лицо женщины – вы идиот. Если все, что вы можете извлечь из подобной истории, – это дурацкая шутка, мне вас жаль. Всем остальным – сердечная благодарность за сочувствие», – написал Маркизио в соцсетях.