Олимпиада-2020
#Олимпиада-2020
Поделиться:

🥇🇷🇺 Россия выиграла золото в спортивной гимнастике – впервые с 1996 года в командном многоборье

0

Мужская сборная России выиграла золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде. Она меньше чем на 0,150 обошла сборную Японии:

🥇🇷🇺 Россия 262,500

🥈🇯🇵 Япония 262,397

🥉🇨🇳 Китай 261,894

В составе России выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин.

Для России это первое золото в командных соревнованиях с 1996 года. На этой Олимпиаде – третье золото. Всего у России теперь 11 медалей в общем зачете.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020