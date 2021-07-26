Олимпиада-2020
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🥇🇷🇺 Россия выиграла золото в спортивной гимнастике – впервые с 1996 года в командном многоборье
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Мужская сборная России выиграла золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде. Она меньше чем на 0,150 обошла сборную Японии:
🥇🇷🇺 Россия 262,500
🥈🇯🇵 Япония 262,397
🥉🇨🇳 Китай 261,894
В составе России выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин.
Для России это первое золото в командных соревнованиях с 1996 года. На этой Олимпиаде – третье золото. Всего у России теперь 11 медалей в общем зачете.
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