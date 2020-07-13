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Юрченко покинул пост президента ВФЛА спустя 4,5 месяца после назначения

13 июля 2020, 22:34

Евгений Юрченко возглавил Всероссийскую федерацию легкой атлетики в конце февраля 2020 года. В середине июля – объявил об отставке.

Юрченко надеется, что новый глава ВФЛА сможет продвинуться дальше в разрешении пятилетних трудностей с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций World Athletics.

Сама ассоциация заявила, что будет ждать новых вестей от ВФЛА, остальное – внутреннее дело.

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