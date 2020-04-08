Легкая атлетика
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Легкоатлетический квалификационный период к Олимпиаде в Токио приостанавливается с 6 апреля по 30 ноября
08 апреля 2020, 09:19
В пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций сообщили, что это решение было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире. Результаты, показанные в это время, для отбора на ОИ не будут засчитаны. В то же время их будут регистрировать, если будут показаны мировые рекорды.
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