Легкая атлетика
коронавирус
Поделиться:
Комментарии:
0
#Легкая атлетика #коронавирус

Легкоатлетический квалификационный период к Олимпиаде в Токио приостанавливается с 6 апреля по 30 ноября

08 апреля 2020, 09:19

В пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций сообщили, что это решение было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире. Результаты, показанные в это время, для отбора на ОИ не будут засчитаны. В то же время их будут регистрировать, если будут показаны мировые рекорды.

Важное по коронавирусу:
Хроника коронавируса на 1 июня: РПЛ возобновится 19 июня
Знаменитости, которые заболели коронавирусом
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Легкая атлетика
#коронавирус