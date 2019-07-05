Членов МОК подкупали во время выбора столицы Олимпиады-2016. Об этом говорит бывший губернатор Рио

В 2016 году летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро. Рио выиграл это право у Токио, Чикаго и Мадрида. Тогда губернатором города был Сержио Кабрал. Он проработал на этой должности с января 2007-го по апрель 2014-го, а в 2016 году был арестован по обвинению в коррупции. По различным обвинениям в денежных махинациях его осудили на 198 лет.

Теперь Кабрал рассказал важные подробности о выборе столицы летней Олимпиады-2016. Он говорит, что в 2009 году подкупил нескольких членов МОК, чтобы Рио получил от них голоса. Посредником в сделке выступили глава Международной легкоатлетической федерации Ламин Диак, его сын Папа Массата Диак и глава НОК Бразилии Карлос Артур Нузман.