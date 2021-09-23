Бывший чемпион России по бегу задержан в Санкт-Петербурге с наркотиками. С 2015-го у него был бан за употребление запрещенных препаратов

Главные достижения в карьере российского бегуна Александра Хютте:

• 2010 год – чемпион России.

• 2011 год – победитель Командного ЧЕ.

• 2013 год – серебро Командного ЧЕ.

• 2013 год – победитель чемпионата России.

В 2017-м Хютте получил дисквалификацию на 4 года, срок которой отсчитывался с 2015-го. Причина бана: употребление запрещенных препаратов и отказ от сдачи допинг-проб. После этого он был информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) – чтобы избежать длительной дисквалификации.

Сейчас он замешан в новом скандале. Телеграм-канал «Mash на Мойке» пишет, что Хютте попался с закладкой мефедрона в Санкт-Петербурге. У него был пакет порошка в кроссовке. Хютте был бледный во время задержания и невнятно давал показания, в которых во всем сознался.

Тот же источник пишет, что на Хютте заведено уголовное дело. Ему грозит либо штраф, либо исправительные работы, либо трехлетний срок.

Эту историю уже прокомментировали во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА): «Никаких сведений о нем мы не имеем. С момента начала дисквалификации он был исключен из всех списков национальной команды. Чем дальше занимался спортсмен, мы не знаем. Он взрослый человек и должен сам отвечать за свои поступки. ВФЛА по-прежнему придерживается принципа нулевой терпимости к допингу и нарушение антидопинговых правил считает абсолютно неприемлемым ни в какой степени вне зависимости от регалий и заслуг».