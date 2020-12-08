Самый молодой игрок в истории Евро рассказал, что в 9 лет занимался контрабандой наркотиков. Его попросили родители

Еще одна история – уже из детства. О контрабанде наркотиков.

Напоминаем: наркотики – зло. Не связывайтесь с ними ни в каком виде.

«В какой-то момент у нас закончились деньги. Хоть работа и была, их не хватало. Тогда мои родители сказали, что будут переправлять наркотики контрабандой. Они сначала попытались сами, но безуспешно. Тогда я пожертвовал собой. Они говорили об этом со мной, я был немного безбашенным. Если надо было что-то сделать для семьи – я просто брал и делал.

Они приклеили это к моим ногам. Я выглядел очень странно, но на детей мало обращают внимание. Прибытие в Голландию было новым началом. Для нас зажегся свет. Все получилось хорошо, они получили работу. Все, что я хочу, больше никогда не попадать в такую историю.

Что взамен? Мне ничего не было нужно. Я сказал: «Что хотели дать мне – отдайте сестре». Мне нужен был только мяч».

Виллемс сказал, что этот мяч и спас его жизнь.