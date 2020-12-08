Самый молодой игрок в истории Евро рассказал, что в 9 лет занимался контрабандой наркотиков. Его попросили родители
Помните, кто на Евро-2012 стал самым юным игроком в истории чемпионатов Европы? Тогда в возрасте 18 лет и 71 дня за Голландию вышел защитник Йетро Виллемс. Голландцы провалились, проиграв трижды, а Виллемс сыграл везде. Рекорд пока так и не побит.
После Виллемс не ушел за большие деньги, как многие талантливые голландцы (лишь через пять лет – за 4,5 млн евро в «Айнтрахт»), не попал в сборную на ЧМ-2014 (а она взяла там бронзу) и в целом не развился в звезду.
Последний клуб – «Ньюкасл» на правах аренды. Сейчас парню 26, и он принадлежит «Айнтрахту». Восстанавливается от травмы крестообразной связки и вспоминает детство в Кюрасао. В разговоре с бывшим игроком «Интера» и «Аякса» Энди ван дер Мейде Виллемс упомянул собственный документальный фильм Di velt pa SDKK почти на 50 минут, который снял месяц назад.
Для его съемок он провел пять дней в тюрьме Кюрасао, цель – привлечь внимание к судьбе заключенных. «В первый день было страшно, там просто ад», – вспоминал Виллемс. Он объяснил, что заключенные заслуживают второго шанса, и для улучшения их жизни им требуется помощь.
«У меня есть деньги и возможности. Но я делаю это от всего сердца, чтобы помочь людям двигаться вперед, – говорил Виллемс. – Заключенный сказал: «Дьявол во мне имеет большое влияние». Я ответил: «Не позволяй ему побеждать – это самое главное».
Еще одна история – уже из детства. О контрабанде наркотиков.
Напоминаем: наркотики – зло. Не связывайтесь с ними ни в каком виде.
«В какой-то момент у нас закончились деньги. Хоть работа и была, их не хватало. Тогда мои родители сказали, что будут переправлять наркотики контрабандой. Они сначала попытались сами, но безуспешно. Тогда я пожертвовал собой. Они говорили об этом со мной, я был немного безбашенным. Если надо было что-то сделать для семьи – я просто брал и делал.
Они приклеили это к моим ногам. Я выглядел очень странно, но на детей мало обращают внимание. Прибытие в Голландию было новым началом. Для нас зажегся свет. Все получилось хорошо, они получили работу. Все, что я хочу, больше никогда не попадать в такую историю.
Что взамен? Мне ничего не было нужно. Я сказал: «Что хотели дать мне – отдайте сестре». Мне нужен был только мяч».
Виллемс сказал, что этот мяч и спас его жизнь.
Ван дер Мейде тоже был связан с кокаином – не перевозил, но употреблял. Было это в Англии, когда он перешел в «Эвертон». «Испортил отношения с тренером, а затем пристрастился к кокаину. В итоге я понял, что дальнейшее нахождение в Ливерпуле просто угрожает моей жизни, и уехал в Голландию», – вспоминал ван дер Мейде.
Теперь у него неплохая послеигровая карьера – он развлекается в ток-шоу Andy niet te Vermeijde, а еще общается с известными людьми в шоу Bij Andy in de auto, разъезжая в автомобиле. В разное время его гостями были Лукаку, Промес, Зиеш, еще как-то заглядывал Леонид Слуцкий.
Виллемс продолжает восстанавливаться от травмы. Его контракт с «Айнтрахтом» истечет через полгода.