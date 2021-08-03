Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Грузинский легкоатлет Абрамян отстранен от Олимпиады из-за допинга. В его анализах нашли три запрещенных препарата

11 часов назад

Толкатель ядра Беник Абрамян нарушил антидопинговые правила, говорится в сообщении Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В пробе Абрамяна от 31 июля нашли дегидрохлорметил-тестостерон, метандиенон, тамоксифен. Из-за этого его временно отстранили от Олимпийских игр. Абрамян имеет право обжаловать решение и запросить вскрытие пробы Б.

  • Дегидрохлорметил-тестостерон. Используют для наращивания мышечной массы и увеличения силы.
  • Метандиенон. Используют для наращивания мышечной массы.
  • Тамоксифен. Используют для повышения уровня тестостерона и стимуляции метаболизма.

Это не первый случай отстранения на Олимпиаде из-за допинга. Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили 26 июля из-за положительной допинг-пробы на эритропоэтин.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Международное агентство допинг-тестирования
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