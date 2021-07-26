Украинская триатлонистка отстранена от Олимпиады из-за положительной допинг-пробы

На Олимпиаде в Токио произошло первое отстранение из-за допинга. В пробе триатлонистки Юлии Елистратовой обнаружен эритропоэтин.

Это вещество входит в список запрещенных. Его используют в видах спорта, где важна выносливость, и повышают с помощью него аэробность крови.

Эритропоэтин обнаружили в пробе Елистратовой от 5 июня. У нее есть право запросить вскрытие пробы Б и обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Новость появилась за несколько часов до старта женского триатлона, на который Елистратова заявлена.

Елистратовой 33 года, Игры в Токио – четвертые в ее карьере. Прежде она выступала на Олимпиадах 2008, 2012 и 2016 годов.