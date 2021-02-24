Российские легкоатлеты пропустят чемпионат Европы-2021. Они не получили нейтральный статус

Пресс-служба ВФЛА пишет:

«ВФЛА сделала все возможное, чтобы наши чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении.

Однако возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете World Athletics 17-18 марта, но не ранее.

Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону.

Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях».

Из-за дисквалификации WADA на всех международных соревнования российские спортсмены могут выступать без символики и гимна страны и только под нейтральным флагом.

World Athletics – международная легкоатлетическая организация, которая может выдавать нейтральный статус спортсменам. Только в случае получения этого статуса они могут участвовать на международных турнирах.