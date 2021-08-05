Олимпиада-2020
Легкоатлет Мизинов дисквалифицирован в ходьбе из-за неправильного выполнения упражнения
6 часов назад
Василия Мизинова сняли с соревнований по ходьбе на дистанции 20 километров. Он получил три предупреждения и отбыл две штрафные минуты, а после четвертого предупреждения дисквалифицирован.
Это не единственный спортсмен, отстраненный от дистанции. По ходу соревнований сняли также гвательмальца Хосе Алехандро Барродно. На момент написания заметки соревнования еще продолжаются.
- По правилам ходьбы спортсмен обязан постоянно иметь контакт с землей и полностью выпрямлять вынесенную вперед ногу. За выполнением упражнения следят судьи.
- Мизинов – единственный спортсмен, представляющий Россию на этой дистанции.
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