Легкоатлет Мизинов дисквалифицирован в ходьбе из-за неправильного выполнения упражнения

Василия Мизинова сняли с соревнований по ходьбе на дистанции 20 километров. Он получил три предупреждения и отбыл две штрафные минуты, а после четвертого предупреждения дисквалифицирован.

Это не единственный спортсмен, отстраненный от дистанции. По ходу соревнований сняли также гвательмальца Хосе Алехандро Барродно. На момент написания заметки соревнования еще продолжаются.

По правилам ходьбы спортсмен обязан постоянно иметь контакт с землей и полностью выпрямлять вынесенную вперед ногу. За выполнением упражнения следят судьи.

Мизинов – единственный спортсмен, представляющий Россию на этой дистанции.



