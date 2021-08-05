Олимпиада-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2020

Легкоатлет Мизинов дисквалифицирован в ходьбе из-за неправильного выполнения упражнения

6 часов назад

Василия Мизинова сняли с соревнований по ходьбе на дистанции 20 километров. Он получил три предупреждения и отбыл две штрафные минуты, а после четвертого предупреждения дисквалифицирован.

Это не единственный спортсмен, отстраненный от дистанции. По ходу соревнований сняли также гвательмальца Хосе Алехандро Барродно. На момент написания заметки соревнования еще продолжаются.

  • По правилам ходьбы спортсмен обязан постоянно иметь контакт с землей и полностью выпрямлять вынесенную вперед ногу.  За выполнением упражнения следят судьи.
  • Мизинов – единственный спортсмен, представляющий Россию на этой дистанции.


 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Посмотрите, как выглядит легкая атлетика под проливным дождем: мокрые дорожки, мокрые бегуны, брызги, зонты, капли
Легкая атлетика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020