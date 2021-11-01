ФИФА усмотрела нарушения при организации матчей России с Хорватией и Мальтой. И оштрафовала за них РФС

Дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрел нарушения на двух матчах России в Москве: против Хорватии (0:0) и Мальты (2:0).

Россия нарушила правила зонирования стадиона и допустила посторонних лиц на поле.

За это она заплатит штраф в пять тысяч швейцарских франков (390 тысяч рублей).

Штраф России – один из наименьших, вынесенных по итогам заседания. В топ попали Венгрия (200 тысяч франков: дискриминация со стороны болельщиков, зажигание файеров, бросание предметов на поле) и Албания (150 тысяч франков: зажигание файеров, бросание предметов на поле, допуск посторонних лиц на поле).