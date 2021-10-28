ФИФА
КОНМЕБОЛ
Сборные Южной Америки отказались от участия в чемпионате мира каждые два года. Реформу продвигает ФИФА
4 часа назад
Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) выпустила заявление перед возможной реформой чемпионата мира. ФИФА предлагает его проведение раз в два года, а не в четыре.
- КОНМЕБОЛ открыто выступил против реформы. Он назвал новый проект «игнорирующим историю одного из важнейших спортивных событий на планете».
- Все десять южноамериканских сборных пропустят ЧМ, проводимый каждые два года. Речь идет об Аргентине, Бразилии, Боливии, Венесэуле, Колумбии, Парагвае, Перу, Уругвае, Чили, Эквадоре.
ФИФА предложила реформу, чтобы повысить доходы и зрительский интерес к футболу. Обсуждение продолжается с мая, но крупные организации, в том числе УЕФА (куда входят все европейские сборные), критиковали проект.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые