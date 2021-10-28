Сборные Южной Америки отказались от участия в чемпионате мира каждые два года. Реформу продвигает ФИФА

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) выпустила заявление перед возможной реформой чемпионата мира. ФИФА предлагает его проведение раз в два года, а не в четыре.

КОНМЕБОЛ открыто выступил против реформы. Он назвал новый проект «игнорирующим историю одного из важнейших спортивных событий на планете».

Все десять южноамериканских сборных пропустят ЧМ, проводимый каждые два года. Речь идет об Аргентине, Бразилии, Боливии, Венесэуле, Колумбии, Парагвае, Перу, Уругвае, Чили, Эквадоре.

ФИФА предложила реформу, чтобы повысить доходы и зрительский интерес к футболу. Обсуждение продолжается с мая, но крупные организации, в том числе УЕФА (куда входят все европейские сборные), критиковали проект.