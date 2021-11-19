ФИФА
ЧМ-2022
Россия
Поделиться:
Комментарии:
0
#ФИФА #Россия #ЧМ-2022

Россия потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 34-е место. Ее обошла Южная Корея

4 часа назад

ФИФА обновила рейтинг сборных после ноябрьских матчей отбора на чемпионат мира 2022 года. Россия начала сезон в августе с понижения с 38-го места на 41-е. Как менялись ее позиции после этого:

⬇ Август – 41

⬆ Сентябрь – 37

⬆ Октябрь – 33

⬇ Ноябрь – 34

Россия опустилась на одно место в обновленном рейтинге и пропустила вперед Южную Корею. Корея на протяжении сезона постепенно поднимается на одну строчку: с 36-го места на 33-е.

Россия в ноябре провела два матча: выиграла у Кипра (6:0) и проиграла Хорватии (0:1). Она лишилась шансов на прямой выход на ЧМ и теперь сыграет в стыковых матчах. Соперники определятся после жеребьевки 26 ноября.

В топ-3 рейтинга нет изменений, а из топ-5 вылетела Италия, попавшая в стыки ЧМ-2022. Аргентина, квалифицировалась на турнир и поднялась на одну строчку.

ФИФА

Источник:
сайт ФИФА
Еще по теме
С кем Россия может сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2022: полный состав корзин, даты, еще раз регламент
Италия увязла в Северной Ирландии и рухнула в стыки. Это может усложнить задачу России по выходу на ЧМ
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ФИФА
#Россия
#ЧМ-2022