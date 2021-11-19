Россия потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 34-е место. Ее обошла Южная Корея

ФИФА обновила рейтинг сборных после ноябрьских матчей отбора на чемпионат мира 2022 года. Россия начала сезон в августе с понижения с 38-го места на 41-е. Как менялись ее позиции после этого:

⬇ Август – 41

⬆ Сентябрь – 37

⬆ Октябрь – 33

⬇ Ноябрь – 34

Россия опустилась на одно место в обновленном рейтинге и пропустила вперед Южную Корею. Корея на протяжении сезона постепенно поднимается на одну строчку: с 36-го места на 33-е.

Россия в ноябре провела два матча: выиграла у Кипра (6:0) и проиграла Хорватии (0:1). Она лишилась шансов на прямой выход на ЧМ и теперь сыграет в стыковых матчах. Соперники определятся после жеребьевки 26 ноября.

В топ-3 рейтинга нет изменений, а из топ-5 вылетела Италия, попавшая в стыки ЧМ-2022. Аргентина, квалифицировалась на турнир и поднялась на одну строчку.