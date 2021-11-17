С кем Россия может сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2022: полный состав корзин, даты, еще раз регламент

Завершился квалификационный турнир в Европе к ЧМ-2022.

🟢 Определились десять финалистов. Это Сербия, Швейцария, Германия, Хорватия, Англия, Испания, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды.

🟡 Известны и 12 команд, которые сыграют в стыковых матчах. Помимо России это Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Польша, Австрия, Чехия, Турция, Уэльс, Украина.

Кратко – принцип стыковых матчей

⚙️ 12 команд делятся на три пути по четыре команды. Каждый путь – деление четырех команд на два полуфинала.

⚙️ Победители полуфиналов выходят в финал, победитель финала – на чемпионат мира. Так будет шесть полуфиналов и три финала – три победителя.

⚙️ В полуфиналах сеяные команды играют дома с несеяными. Хозяина финала определяет жребий.

⚙️ Поэтому чтобы выйти из стыковых матчей на ЧМ, нужно выиграть полуфинал и финал.

Кто посеян и нет

Сеяные сборные:

🇵🇹 Португалия

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландия

🇮🇹 Италия

🇷🇺 Россия

🇸🇪 Швеция

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс

Несеяные сборные:

🇹🇷 Турция

🇵🇱 Польша

🇲🇰 Северная Македония

🇺🇦 Украина

🇦🇹 Австрия

🇨🇿 Чехия