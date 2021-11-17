С кем Россия может сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2022: полный состав корзин, даты, еще раз регламент
Завершился квалификационный турнир в Европе к ЧМ-2022.
🟢 Определились десять финалистов. Это Сербия, Швейцария, Германия, Хорватия, Англия, Испания, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды.
🟡 Известны и 12 команд, которые сыграют в стыковых матчах. Помимо России это Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Польша, Австрия, Чехия, Турция, Уэльс, Украина.
Кратко – принцип стыковых матчей
⚙️ 12 команд делятся на три пути по четыре команды. Каждый путь – деление четырех команд на два полуфинала.
⚙️ Победители полуфиналов выходят в финал, победитель финала – на чемпионат мира. Так будет шесть полуфиналов и три финала – три победителя.
⚙️ В полуфиналах сеяные команды играют дома с несеяными. Хозяина финала определяет жребий.
⚙️ Поэтому чтобы выйти из стыковых матчей на ЧМ, нужно выиграть полуфинал и финал.
Кто посеян и нет
Сеяные сборные:
🇵🇹 Португалия
🏴 Шотландия
🇮🇹 Италия
🇷🇺 Россия
🇸🇪 Швеция
🏴 Уэльс
Несеяные сборные:
🇹🇷 Турция
🇵🇱 Польша
🇺🇦 Украина
🇦🇹 Австрия
🇨🇿 Чехия
Что это значит для сборной России
🔔 Россия – в компании сеяных. Так что она не сыграет в полуфинале с Италией, Португалией и другими сеяными.
🔔 Но попадет на сеяную команду в финале, если та выиграет свой полуфинал, как и Россия.
🔔 России в полуфинале могут достаться пять несеяных соперников. Против Украины Россия не сыграет по политическим причинам – УЕФА разведет обе сборные при жеребьевке.
🔔 Если посмотреть на рейтинг ФИФА (здесь он роли не играет, это просто для интереса), то у России три возможных соперника по нему находятся выше (Польша, Чехия, Австрия), еще два – ниже (Турция, Северная Македония).
Когда Россия сыграет в стыках
🗓️ Для начала нужно определиться с соперником. Жеребьевка пройдет 26 ноября.
🗓️ Стыковые игры состоятся уже следующей весной. Полуфиналы – 24 марта 2022 года, финал – 29 марта.