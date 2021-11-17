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ЧМ-2022
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#Россия #ЧМ-2022

С кем Россия может сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2022: полный состав корзин, даты, еще раз регламент

час назад
Михаил Морозов

Завершился квалификационный турнир в Европе к ЧМ-2022.

🟢 Определились десять финалистов. Это Сербия, Швейцария, Германия, Хорватия, Англия, Испания, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды.

🟡 Известны и 12 команд, которые сыграют в стыковых матчах. Помимо России это Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Польша, Австрия, Чехия, Турция, Уэльс, Украина.

Кратко – принцип стыковых матчей

⚙️ 12 команд делятся на три пути по четыре команды. Каждый путь – деление четырех команд на два полуфинала.

⚙️ Победители полуфиналов выходят в финал, победитель финала – на чемпионат мира. Так будет шесть полуфиналов и три финала – три победителя.

⚙️ В полуфиналах сеяные команды играют дома с несеяными. Хозяина финала определяет жребий.

⚙️ Поэтому чтобы выйти из стыковых матчей на ЧМ, нужно выиграть полуфинал и финал.

Кто посеян и нет

Сеяные сборные:

🇵🇹 Португалия

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландия

🇮🇹 Италия

🇷🇺 Россия

🇸🇪 Швеция

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс

Несеяные сборные:

🇹🇷 Турция

🇵🇱 Польша

🇲🇰 Северная Македония

🇺🇦 Украина

🇦🇹 Австрия

🇨🇿 Чехия

Что это значит для сборной России

🔔 Россия – в компании сеяных. Так что она не сыграет в полуфинале с Италией, Португалией и другими сеяными. 

🔔 Но попадет на сеяную команду в финале, если та выиграет свой полуфинал, как и Россия.

🔔 России в полуфинале могут достаться пять несеяных соперников. Против Украины Россия не сыграет по политическим причинам – УЕФА разведет обе сборные при жеребьевке. 

🔔 Если посмотреть на рейтинг ФИФА (здесь он роли не играет, это просто для интереса), то у России три возможных соперника по нему находятся выше (Польша, Чехия, Австрия), еще два – ниже (Турция, Северная Македония).

Когда Россия сыграет в стыках

🗓️ Для начала нужно определиться с соперником. Жеребьевка пройдет 26 ноября.

🗓️ Стыковые игры состоятся уже следующей весной. Полуфиналы – 24 марта 2022 года, финал – 29 марта.

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Все фото: РФС
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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