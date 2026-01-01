Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Славия Мозырь
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Слуцк
Джейкоб Лекхето
Рауль
Александер Чеферин
Марио Гетце
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Футбол
Хештеги
ФИФА
Поделиться:
ФИФА
Инфо
Главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе
Дата основания
21 мая 1904 г.
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Футбол
ФИФА изменила правила аренд, они вступят в силу с июля 2022-го
#ФИФА
Футбол
Левандовски получил награду лучшему игроку по версии ФИФА The Best
#ФИФА
Футбол
Месси, Салах, Канте и Роналду вошли в число претендентов на звание лучшего игрока года ФИФА
#ФИФА
Футбол
Россия потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 34-е место. Ее обошла Южная Корея
#ФИФА
1
Футбол
ФИФА усмотрела нарушения при организации матчей России с Хорватией и Мальтой. И оштрафовала за них РФС
#Россия
Футбол
Сборные Южной Америки отказались от участия в чемпионате мира каждые два года. Реформу продвигает ФИФА
#ФИФА
Футбол
ФИФА анонсировала конференцию с участием всех футбольных ассоциаций. На ней обсудят реформу чемпионата мира
#ФИФА
Футбол
ФИФА и Катар рассказали об эвакуации 100 беженцев из Афганистана. Среди них есть женщины-футболистки
#ФИФА
Футбол
УЕФА выступил против проведения чемпионата мира раз в два года. И осудил подход ФИФА к реформам
#УЕФА
Футбол
Венгрия проведет один матч без зрителей из-за поведения фанатов. ФИФА наказала их за расистские оскорбления
#Венгрия
Футбол
Япония отказалась от клубного чемпионата мира 2021 года из-за ковида. Но провела Олимпиаду и Паралимпиаду
#Клубный чемпионат мира
Футбол
Европейские лиги выступили против реформы чемпионата мира. ФИФА предлагала его проведение раз в два года
#ФИФА
Футбол
ФИФА начала расследование против Венгрии. Ее фанатов заподозрили в расистских оскорблениях англичан
#Англия
Футбол
Россия в обновленном рейтинге ФИФА вылетела из топ-40 сборных. Бразилия поднялась на второе место
#ФИФА
Футбол
ФИФА отстранила трех россиян из-за допинга. Среди них – форвард «Ростова» Обухов
#Владимир Обухов
1
Футбол
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
#Суперлига
Футбол
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
#Суперлига
Футбол
УЕФА не дисквалифицировал Ибрагимовича из-за доли в букмекерской конторе. Его и «Милан» оштрафовали
#Златан Ибрагимович
Футбол
РФС присоединился к бойкоту соцсетей из-за дискриминации. Акцию устроили британские спортивные организации
#РФС
Футбол
ФИФА поддержала бойкот соцсетей в британском спорте. Организации протестуют против дискриминации
#ФИФА
Футбол
ФИФА включила Анастасию Пустовойтову в список главных арбитров на матчи Олимпиады в Токио
#Анастасия Пустовойтова
Футбол
ФИФА выразила неодобрение, комментируя создание Суперлиги
#ФИФА
Футбол
УЕФА забанит клубы и игроков, которые участвуют в Суперлиге
#Суперлига
Футбол
Россия поднялась с 39 на 38 место в рейтинге ФИФА
#Россия
Футбол
ФИФА на шесть лет и восемь месяцев продлила для Блаттера запрет на работу в футболе
#ФИФА
Футбол
Видеоигры стали главным источником доходов ФИФА в 2020-м. Они принесли больше, чем традиционный футбол
#ФИФА
Футбол
ФИФА сообщила о нарушении антидопинговых правил двумя футболистами из России
#ФИФА
Футбол
ФИФА объявила, что против создания Суперлиги. И запретит игрокам в ней участвовать
#ФИФА
Футбол
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу. Состояние тяжелое, но угроз для жизни нет
#Йозеф Блаттер
Футбол
Премия ФИФА The Best: Левандовски – лучший игрок, Клопп – лучший тренер второй год подряд
#Футбол
Футбол
Роналду, Месси и Левандовски – финалисты премии FIFA The Best. Бьелса попал в тройку среди тренеров
#ФИФА
Футбол
Сборная России закончила 2020 год на 39-м месте в рейтинге ФИФА
#Россия
Футбол
Россия потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА
#Россия
Футбол
Клубный ЧМ по футболу перенесен на февраль из-за коронавируса
#ФИФА
Футбол
ФИФА утвердила правила, при которых клубы могут не отпускать футболистов в сборные
#ФИФА
Футбол
ФИФА разрешила футболистам играть за три клуба в течение сезона
#ФИФА
Футбол
Новый рейтинг сборных от ФИФА. Изменений два: у Бермудских островов и Южного Судана
#ФИФА
Футбол
ФИФА выпустила 79-минутный фильм о ЧМ-2018 в России
#ЧМ-2018
Футбол
Решение ФИФА по трансферу погибшего Салы: «Кардифф» заплатит «Нанту» 5,3 млн фунтов
#Эмилиано Сала
Футбол
Месси – лучший игрок мира, Рапино – лучшая футболистка. Тут все обладатели наград ФИФА
#ФИФА
Футбол
Летом-2019 футбольные клубы совершили сделок на сумму $5,79 млрд. 3/4 из них – трансферы топ-5 лиг
#ФИФА
Футбол
ФИФА запретила «Челси» покупать новых игроков в следующие два трансферных окна
#Челси