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ФИФА
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ФИФА
Инфо
Главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе
Дата основания
21 мая 1904 г.
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Футбол
ФИФА изменила правила аренд, они вступят в силу с июля 2022-го
#ФИФА
20 января, 17:06
Футбол
Левандовски получил награду лучшему игроку по версии ФИФА The Best
#ФИФА
17 января, 22:18
Футбол
Месси, Салах, Канте и Роналду вошли в число претендентов на звание лучшего игрока года ФИФА
#ФИФА
22 ноября 2021, 20:56
Футбол
Россия потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 34-е место. Ее обошла Южная Корея
#ФИФА
19 ноября 2021, 17:33
1
Футбол
ФИФА усмотрела нарушения при организации матчей России с Хорватией и Мальтой. И оштрафовала за них РФС
#Россия
01 ноября 2021, 19:41
Футбол
Сборные Южной Америки отказались от участия в чемпионате мира каждые два года. Реформу продвигает ФИФА
#ФИФА
28 октября 2021, 09:35
Футбол
ФИФА анонсировала конференцию с участием всех футбольных ассоциаций. На ней обсудят реформу чемпионата мира
#ФИФА
18 октября 2021, 17:40
Футбол
ФИФА и Катар рассказали об эвакуации 100 беженцев из Афганистана. Среди них есть женщины-футболистки
#ФИФА
15 октября 2021, 17:25
Футбол
УЕФА выступил против проведения чемпионата мира раз в два года. И осудил подход ФИФА к реформам
#УЕФА
22 сентября 2021, 20:31
Футбол
Венгрия проведет один матч без зрителей из-за поведения фанатов. ФИФА наказала их за расистские оскорбления
#Венгрия
21 сентября 2021, 18:24
Футбол
Япония отказалась от клубного чемпионата мира 2021 года из-за ковида. Но провела Олимпиаду и Паралимпиаду
#Клубный чемпионат мира
09 сентября 2021, 17:32
Футбол
Европейские лиги выступили против реформы чемпионата мира. ФИФА предлагала его проведение раз в два года
#ФИФА
09 сентября 2021, 15:49
Футбол
ФИФА начала расследование против Венгрии. Ее фанатов заподозрили в расистских оскорблениях англичан
#Англия
03 сентября 2021, 20:55
Футбол
Россия в обновленном рейтинге ФИФА вылетела из топ-40 сборных. Бразилия поднялась на второе место
#ФИФА
12 августа 2021, 12:22
Футбол
ФИФА отстранила трех россиян из-за допинга. Среди них – форвард «Ростова» Обухов
#Владимир Обухов
19 июля 2021, 18:55
1
Футбол
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
#Суперлига
09 июня 2021, 20:19
Футбол
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
#Суперлига
31 мая 2021, 13:49
Футбол
УЕФА не дисквалифицировал Ибрагимовича из-за доли в букмекерской конторе. Его и «Милан» оштрафовали
#Златан Ибрагимович
26 мая 2021, 21:29
Футбол
РФС присоединился к бойкоту соцсетей из-за дискриминации. Акцию устроили британские спортивные организации
#РФС
30 апреля 2021, 19:44
Футбол
ФИФА поддержала бойкот соцсетей в британском спорте. Организации протестуют против дискриминации
#ФИФА
30 апреля 2021, 11:44
Футбол
ФИФА включила Анастасию Пустовойтову в список главных арбитров на матчи Олимпиады в Токио
#Анастасия Пустовойтова
23 апреля 2021, 13:57
Футбол
ФИФА выразила неодобрение, комментируя создание Суперлиги
#ФИФА
19 апреля 2021, 10:33
Футбол
УЕФА забанит клубы и игроков, которые участвуют в Суперлиге
#Суперлига
19 апреля 2021, 01:50
Футбол
Россия поднялась с 39 на 38 место в рейтинге ФИФА
#Россия
07 апреля 2021, 15:59
Футбол
ФИФА на шесть лет и восемь месяцев продлила для Блаттера запрет на работу в футболе
#ФИФА
24 марта 2021, 14:42
Футбол
Видеоигры стали главным источником доходов ФИФА в 2020-м. Они принесли больше, чем традиционный футбол
#ФИФА
23 марта 2021, 18:08
Футбол
ФИФА сообщила о нарушении антидопинговых правил двумя футболистами из России
#ФИФА
15 марта 2021, 11:42
Футбол
ФИФА объявила, что против создания Суперлиги. И запретит игрокам в ней участвовать
#ФИФА
21 января 2021, 15:42
Футбол
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу. Состояние тяжелое, но угроз для жизни нет
#Йозеф Блаттер
08 января 2021, 10:48
Футбол
Премия ФИФА The Best: Левандовски – лучший игрок, Клопп – лучший тренер второй год подряд
#Футбол
17 декабря 2020, 22:39
Футбол
Роналду, Месси и Левандовски – финалисты премии FIFA The Best. Бьелса попал в тройку среди тренеров
#ФИФА
11 декабря 2020, 19:13
Футбол
Сборная России закончила 2020 год на 39-м месте в рейтинге ФИФА
#Россия
10 декабря 2020, 15:45
Футбол
Россия потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА
#Россия
27 ноября 2020, 13:32
Футбол
Клубный ЧМ по футболу перенесен на февраль из-за коронавируса
#ФИФА
17 ноября 2020, 20:42
Футбол
ФИФА утвердила правила, при которых клубы могут не отпускать футболистов в сборные
#ФИФА
25 августа 2020, 09:23
Футбол
ФИФА разрешила футболистам играть за три клуба в течение сезона
#ФИФА
11 июня 2020, 20:36
Футбол
Новый рейтинг сборных от ФИФА. Изменений два: у Бермудских островов и Южного Судана
#ФИФА
09 апреля 2020, 12:30
Футбол
ФИФА выпустила 79-минутный фильм о ЧМ-2018 в России
#ЧМ-2018
21 марта 2020, 10:42
Футбол
Решение ФИФА по трансферу погибшего Салы: «Кардифф» заплатит «Нанту» 5,3 млн фунтов
#Эмилиано Сала
30 сентября 2019, 20:26
Футбол
Месси – лучший игрок мира, Рапино – лучшая футболистка. Тут все обладатели наград ФИФА
#ФИФА
23 сентября 2019, 23:40
Футбол
Летом-2019 футбольные клубы совершили сделок на сумму $5,79 млрд. 3/4 из них – трансферы топ-5 лиг
#ФИФА
13 сентября 2019, 10:30
Футбол
ФИФА запретила «Челси» покупать новых игроков в следующие два трансферных окна
#Челси
22 февраля 2019, 14:22