Клубный чемпионат мира
ФИФА
Япония отказалась от клубного чемпионата мира 2021 года из-за ковида. Но провела Олимпиаду и Паралимпиаду
вчера, 17:32
ФИФА получила официальное сообщение от федерации футбола Японии с отказом от клубного ЧМ. Он планировался в декабре, новое место проведение пока неизвестно.
Причиной отказа стала пандемия коронавируса. За последние два месяца Япония неоднократно фиксировала рекордные значения по новым заболеваниям.
Резкий рост начался в середине июля. Тогда в стране выявляли 2-3 тысяч новых заболевших в день, а к середине августа число превысило 20 тысяч и к концу месяца поднималось до 25 тысяч. В сентябре снова начался спад, но Япония заявила, что «трудно предсказать статус коронавируса к концу года».
- Несмотря на пандемию, Япония провела Олимпиаду и Паралимпиаду. Соревнования продолжались с начала августа по начало сентября – во время пиковых значений по заболеваниям.
- В то же время Япония отменила октябрьский этап Формулы 1, сославшись на пандемию.
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