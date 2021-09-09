Япония отказалась от клубного чемпионата мира 2021 года из-за ковида. Но провела Олимпиаду и Паралимпиаду

ФИФА получила официальное сообщение от федерации футбола Японии с отказом от клубного ЧМ. Он планировался в декабре, новое место проведение пока неизвестно.

Причиной отказа стала пандемия коронавируса. За последние два месяца Япония неоднократно фиксировала рекордные значения по новым заболеваниям.

Резкий рост начался в середине июля. Тогда в стране выявляли 2-3 тысяч новых заболевших в день, а к середине августа число превысило 20 тысяч и к концу месяца поднималось до 25 тысяч. В сентябре снова начался спад, но Япония заявила, что «трудно предсказать статус коронавируса к концу года».